Суд щодо ліцензій 1xBet проходитиме без слухань: суддя ОАСК розгляне справу однособово

Як відомо, російський букмекер 1xBet отримав від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей дві ліцензії на роботу в Україні в березні 2022 року, у розпал повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але після великого суспільного резонансу у вересні КРАІЛ анулювала дані ліцензії.

"Твоя беттінгова компанія", що представляє 1xBet в Україні, вирішила оскаржити рішення КРАІЛ через суд. "ТБК" тричі подавала позов до суду, ймовірно, аби обрати потрібного суддю при автоматичному розподілі справ.

Суддя Володимир Келеберда в результаті відкрив провадження в адміністративній справі за позовом російського букмекера до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, але вирішив не проводити судових засідань та не викликати сторони в зал судових засідань: суддя вирішив розглянути справу на підставі наданих сторонами документальних доказів.

Для цього КРАІЛ як відповідач повинен в строк 15 днів з дня вручення йому ухвали суду надати свій відзив до позову разом з усіма доказами.

"Неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову", - йде мова в постанові судді.

Також суддя Келеберда зобов’язав КРАІЛ надати суду доручення комісії по справі 1xBet, лист Бюро економічної безпеки України від 29 серпня, в якому детективи навели докази зв’язку ТОВ "Твоя беттінгова компанія" з РФ, а також інші документи по справі.

Як повідомляє УНІАН, єдиним шансом родля "ТБК" на поновлення своїх ліцензій на роботу в Україні є тільки те, що КРАІЛ не виконає вимоги суду, не надасть у визначений термін свій відзив на позов, через що тоді суддя зможе задовольнити позов компанії і вирішить скасувати рішення комісії щодо позбавлення 1xBet права роботи в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що кіберспортивна група холдингу WePlay Holding співпрацювала з букмекером з РФ, і продовжувала це робити вже після початку повномасштабної війни.

Зв’язок між ТОВ "Твоя беттінгова компанія”"та українським холдингом TECHIIA журналісти підтвердили тим, що головним юристом TECHIIA є Роман Родін, рідний брат Олександра Родіна, директора ТОВ ”Твоя беттінгова компанія”. В самій TECHIIA заперечують свій зв’язок з 1xBet.