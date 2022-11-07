Суд по лицензиям 1xBet будет проходить без слушаний: судья ОАСК рассмотрит дело единолично

Как известно, российский букмекер 1xBet получил от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей две лицензии на работу в Украине в марте 2022 года в разгар полномасштабного вторжения РФ в Украину, но после большого общественного резонанса в сентябре КРАИЛ аннулировала данные лицензии.

"Твоя беттинговая компания", представляющая 1xBet в Украине, решила обжаловать решение КРАИЛ через суд. ТБК трижды подавала иск в суд, вероятно, чтобы выбрать нужного судью при автоматическом распределении дел.

Судья Владимир Келеберда в результате открыл производство по административному делу по иску российского букмекера в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, но решил не проводить судебные заседания и не вызывать стороны в зал судебных заседаний: судья решил рассмотреть дело на основании предоставленных сторонами документальных доказательств.

Для этого КРАИЛ в качестве ответчика должен в срок 15 дней со дня вручения ему определения суда предоставить свой отзыв в иск вместе со всеми доказательствами.

"Непредставление субъектом властных полномочий отзыва на иск без уважительных причин может быть квалифицировано судом как признание иска", - говорится в постановлении судьи.

Также судья Келеберда обязал КРАИЛ предоставить суду поручение комиссии по делу 1xBet, письмо Бюро экономической безопасности Украины от 29 августа, в котором детективы привели доказательства связи ООО "Твоя компания беттинга" с РФ, а также другие документы по делу.

Как сообщает УНИАН, единственным шансом рода "ТСК" на возобновление своих лицензий на работу в Украине является только то, что КРАИЛ не выполнит требования суда, не предоставит в определенный срок свой отзыв на иск, из-за чего тогда судья сможет удовлетворить иск компании и решит отменить решение комиссии о лишении 1xBet права работы в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что киберспортивная группа холдинга WePlay Holding сотрудничала с букмекером из РФ и продолжала это делать уже после начала полномасштабной войны.

Связь между ООО "Твоя беттинговая компания" и украинским холдингом TECHIIA журналисты подтвердили тем, что главным юристом TECHIIA является Роман Родин, родной брат Александра Родина, директора ООО "Твоя беттинговая компания". В самой TECHIIA отрицают свою связь с 1xBet.