Суд у Сербії знову розгляне справу проти ексгенерала СБУ Наумова

Апеляційний суд у сербському місті Ніш скасував вирок першої інстанції, яким ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова засудили до одного року позбавлення волі за відмивання грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

Як повідомляється, справу проти Наумова повернули до суду Нішу для ухвалення нового рішення.

Що відомо про справу Наумова

Андрій Наумов позбувся посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов наприкінці липня 2021 року.

Заарештували Наумова 7 червня минулого року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.

В Україні Наумову оголосили дві підозри - у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві та завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

29 вересня 2023 року суд у Сербії присудив Наумову рік ув'язнення за відмивання грошей.

Тоді адвокат Наумова Мілан Петрович заявив, що сторона захисту буде оскаржувати це рішення. Він також наголосив, що наразі також очікується рішення Апеляційного суду Нішу щодо запиту України про екстрадицію у справі Андрія Наумова.

У жовтні 2023 року сербський Апеляційний суд підтвердив рішення Вищого суду першої інстанції, який ще раніше відмовив Україні в екстрадиції Наумова.

У січня 2024 року стало відомо, що підозрюваний у державній зраді в Україні ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув'язнення за відмивання коштів, вийшов із в'язниці на початку грудня.

Проте через розгляд апеляції на вирок у нього вилучили документи та заборонили залишати територію країни.

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