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Суд в Сербии снова рассмотрит дело против экс-генерала СБУ Наумова

Сербия, Среда 14 февраля 2024 15:30
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Суд в Сербии снова рассмотрит дело против экс-генерала СБУ Наумова Фото: экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов ("Схемы")
Автор: Татьяна Степанова

Апелляционный суд в сербском городе Ниш отменил приговор первой инстанции, которым экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов был приговорен к одному году лишения свободы за отмывание денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщается, дело против Наумова вернули в суд Ниша для принятия нового решения.

Что известно о деле Наумова

Андрей Наумов лишился должности начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов в конце июля 2021 года.

Арестовали Наумова 7 июня прошлого года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.

В Украине Наумову объявили два подозрения - в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением и мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

29 сентября 2023 года суд в Сербии присудил Наумову год заключения за отмывание денег.

Тогда адвокат Наумова Милан Петрович заявил, что сторона защиты будет оспаривать это решение. Он также подчеркнул, что сейчас также ожидается решение Апелляционного суда Ниша по запросу Украины об экстрадиции по делу Андрея Наумова.

В октябре 2023 года сербский Апелляционный суд подтвердил решение Высшего суда первой инстанции, который еще раньше отказал Украине в экстрадиции Наумова.

В январе 2024 года стало известно, что подозреваемый в государственной измене в Украине экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел из тюрьмы в начале декабря.

Однако из-за рассмотрения апелляции на приговор у него изъяли документы и запретили покидать территорию страны.

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