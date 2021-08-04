Суд сегодня продолжит избирать меру пресечения Чаусу
Основной судья, который сегодня должен был сегодня избрать меру пресечения экс-судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу, получил постановление об отказе в отводе. Рассмотрение дела продолжиться сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Высшего антикоррупционного суда Олеси Чемерис в эфире "Украина 24".
"Основной судья получил решение, по которой неудовлетворенно отвод. Рассмотрение дела начнется сегодня. Будет ли рассмотрение завершено сегодня, я не знаю", - заявила она.
Напомним, сегодня ВАКС начал рассматривать избрание меры пресечения Чаусу. В зал заседания журналистов не пустили. НАБУ просит арестовать экс-судью.
Отметим, НАБУ обвинило СБУ в том, что они укрывают Чауса. В антикоррупционном бюро завили, что попросили дважды передать им Чауса, но спецслужбы эту просьбу проигнорировали.