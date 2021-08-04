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Суд сегодня продолжит избирать меру пресечения Чаусу

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Среда 04 августа 2021 18:24
Суд сегодня продолжит избирать меру пресечения Чаусу Фото: бывший судья Николай Чаус (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Основной судья, который сегодня должен был сегодня избрать меру пресечения экс-судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу, получил постановление об отказе в отводе. Рассмотрение дела продолжиться сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Высшего антикоррупционного суда Олеси Чемерис в эфире "Украина 24".

"Основной судья получил решение, по которой неудовлетворенно отвод. Рассмотрение дела начнется сегодня. Будет ли рассмотрение завершено сегодня, я не знаю", - заявила она.

Напомним, сегодня ВАКС начал рассматривать избрание меры пресечения Чаусу. В зал заседания журналистов не пустили. НАБУ просит арестовать экс-судью.

Отметим, НАБУ обвинило СБУ в том, что они укрывают Чауса. В антикоррупционном бюро завили, что попросили дважды передать им Чауса, но спецслужбы эту просьбу проигнорировали.

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Суд начал избирать меру пресечения Чаусу
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