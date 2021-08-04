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Суд сьогодні продовжить обирати запобіжний захід Чаусу

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Середа 04 серпня 2021 18:24
Суд сьогодні продовжить обирати запобіжний захід Чаусу Фото: колишній суддя Микола Чаус (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Основний суддя, який сьогодні мав сьогодні обрати запобіжний захід екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу, отримав постанову про відмову у відводі. Розгляд справи продовжиться сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Вищого антикорупційного суду Олесі Чемерис в ефірі "Україна 24".

"Основний суддя отримав рішення, по якій незадоволено відвід. Розгляд справи розпочнеться сьогодні. Чи буде розгляд завершено сьогодні, я не знаю", - заявила вона.

Нагадаємо, сьогодні ВАКС почав розглядати обрання запобіжного заходу Чаусу. До зали засідання журналістів не пустили. НАБУ просить заарештувати екс-суддю.

Відзначити, НАБУ звинуватило СБУ в тому, що вони вкривають Чауса. В антикорупційному бюро завили, що попросили двічі передати їм Чауса, але спецслужби це прохання проігнорували.

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Микола Чаус Суд
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Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
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