Суд обере запобіжний захід для підозрюваних у замаху на координатора С14 Мазура

Фото: Сергій Мазур (РБК-Україна)

Поліція проситиме суд про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту

У суботу, 3 листопада, суд обиратиме запобіжний захід для підозрюваних в замаху на координатора С14 Сергія Мазура.Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник ГУНП України у Київській області Дмитро Ценов, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ценова, правоохоронці проситимуть суд про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

"На разі всі учасники затримані, відбувається суд щодо обрання запобіжного заходу. Ми вийшли з клопотанням щодо обрання запобіжного заходу - арешт. Відкрили кримінальне провадження - замах на вбивство який з причин незалежних від злочинців до кінця доведений не був", - повідомив він.

Також, за словами Ценова, було встановлено замовника вбивства.

"І також було встановлено і отримано докази щодо фінансування цього замовлення в сумі 3 тис. доларів США. Причина замовлення - це громадська діяльність С14, а саме Сергія Мазура... Ми зараз займаємося встановленням співучасників замовлення. Затримано на сьогодні 5 чоловік, які причетні до цього злочину", - зазначив він.

Ценов також додав, що на сьогодні у цій справі тривають обшуки.

"Фігуранти доставлені до суду і саме зараз відбуватиметься слухання щодо обрання запобіжного заходу на разі трьом фігурантам. По двох ми ще збираємо доказову базу", - зазначив начальник ГУНП України у Київській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернігівській області під час обшуку в одного з підозрюваних у вчиненні замаху на громадського активіста координатора С14 Сергія Мазура правоохоронці вилучили арсенал зброї.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці затримали 3 підозрюваних в замаху на координатора С14 Сергія Мазура.