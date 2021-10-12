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Суд сегодня изберет меру пресечения Медведчуку по новому делу

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Суд в Киеве сегодня изберет меру пресечения народному депутату Украины Виктору Медведчуку по новому делу. Но подробностей заседания пока нет.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина адвокат политика Богдан Коваль.

"Уже назначена судья - Вита Бортницкая, но время заседания еще не определено", - сказал Коваль.

По его словам, заседание, скорее всего, состоится сегодня.

Что за новое дело Медведчука

Новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму касается контрабанды угля из временно оккупированных территорий Донбасса. Его объявили политику на этой неделе.

Напомним, Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте с залогом на 1 млрд гривен.

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Виктор Медведчук