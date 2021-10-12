Суд сегодня изберет меру пресечения Медведчуку по новому делу

Суд в Киеве сегодня изберет меру пресечения народному депутату Украины Виктору Медведчуку по новому делу. Но подробностей заседания пока нет.
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина адвокат политика Богдан Коваль.
"Уже назначена судья - Вита Бортницкая, но время заседания еще не определено", - сказал Коваль.
По его словам, заседание, скорее всего, состоится сегодня.
Новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму касается контрабанды угля из временно оккупированных территорий Донбасса. Его объявили политику на этой неделе.
Напомним, Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте с залогом на 1 млрд гривен.