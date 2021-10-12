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Суд сьогодні обере запобіжний захід Медведчуку по новій справі

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Суд у Києві сьогодні обере запобіжний захід народному депутату України Віктору Медведчуку по новій справі. Але деталей засідання поки немає.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна адвокат політика Богдан Коваль.

"Уже призначено суддю - Віта Бортницька, але час засідання ще не визначено", - сказав Коваль.

За його словами, засідання, швидше за все, відбудеться сьогодні.

Що за нова справа Медведчука

Нова підозра в державній зраді та сприянні тероризму стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. Її оголосили політику на цьому тижні.

Нагадаємо, Віктору Медведчуку вручили клопотання про арешт із заставою на 1 млрд гривень.

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Віктор Медведчук