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Суд в Ростове в понедельник огласит приговор по "делу Хизб ут-Тахрир"

Новости » Политика    22.12.2018 - 19:19
Суд в Ростове в понедельник огласит приговор по "делу Хизб ут-Тахрир"
Фото: фигуранты дела (facebook.com/crimeansolidarity)

Заседание касается задержанных 12 мая 2016 года

Северо-Кавказский окружной военный суд (Ростов-на-Дону, РФ) в понедельник 24 декабря вынесет приговор четырем крымским татарам в дела "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитную группу "Крымская солидарность в Facebook.

Как отмечается, приговор объявят "первой бахчисарайской группе" фигурантов, которых задержали 12 мая 2016 года. В частности, Ремзи Меметову, Энверу Мамутову, Рустему Абильтарову, Зеври Абсеитову.

"К терроризму эти люди не имеют абсолютно никакого отношения. В материалах дела нет ни одного адекватного доказательства их вины. Все доводы построены на "экспертизах" и подставных "засекреченных свидетелях", - подчеркивают правозащитники.

Суд в Ростове в понедельник огласит приговор по &quot;делу Хизб ут-Тахрир&quot;Отметим, первую группа бахчисарайцев задержали после серии обысков в домах крымских татар. Их обвинили в терроризме и в причтності к запрещенной в РФ оккупированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". Для одного из крымских татар, Мамутова Энвера, сторона обвинения просит 17 лет заключения.

Напомним, уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова направила письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковій с требованием принять меры для прекращении нарушения прав политзаключенного Сервера Мустафаева, которого подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

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