"Суд" в Крыму оставил под стражей фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"

Фото: заседание суда (facebook.com/crimeansolidarity)

"Суд" отклонил апелляцию защиты Ибрагимова

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляцию на арест фигуранта второй Бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир" Тимура Ибрагимова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую солидарность".

Как отмечается, Ибрагимов останется под арестом до 9 февраля 2019 года. Известно, что заседание проходило в закрытом режиме.

"Сегодня состоялось апелляционное слушание в отношении моего мужа... Суд проходил в закрытом режиме. Нам удалось попасть на оглашение приговора. Конечно, суд, не слушая никаких доказательств, ни адвокатов, ни самого Тимура, оставил решение в силе до 9 февраля", - рассказала жена политзаключенного Диляра Ибрагимова.

Состояние здоровья у политзаключенного более-менее удовлетворительное.

"Он в добром настроении духа. Спрашивал о тех, кто стоит сегодня на улице, холодно им или нет... Передавал привет и благодарил всем тем, кто сегодня пришел поддержать его", - добавила жена.

Комментарий супруги политзаключенного Ибрагимова Тимура, Диляры, в отношении судебного заседания по ее супругу. 21.12.2018 Опубліковано Крымская солидарность Пʼятниця, 21 грудня 2018 р.

Отметим, в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекірьяев и Ернес Аметов. ФСБ инкриминирует им участие в запрещенной в России и оккупированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

Напомним, уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова направила письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковій с требованием принять меры для прекращении нарушения прав политзаключеного Сервера Мустафаева, которого подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".