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Суд у Ростові у понеділок оголосить вирок у "справі Хізб ут-Тахрір"

Новини » Політика    22.12.2018 - 19:19
Суд у Ростові у понеділок оголосить вирок у "справі Хізб ут-Тахрір"
Фото: фігуранти справи (facebook.com/crimeansolidarity)

Засідання стосується затриманих 12 травня 2016 року

Північно-Кавказький окружний військовий суд (Ростов-на-Дону, РФ) у понеділок 24 грудня винесе вирок чотирьом кримським татарам у справи "Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисну групу "Кримська солідарність у Facebook

Як зазначається, вирок оголосять "першій бахчисарайській групі" фігурнатів, яких затримали 12 травня 2016 року. Зокрема, Ремзі Меметову, Енверу Мамутову, Рустему Абільтарову, Зеврі Абсеітову.

"До тероризму ці люди не мають абсолютно ніякого відношення. В матеріалах справи немає жодного адекватного доведення їхньої вини. Всі доводи побудовані на "експертизах" і підставних "засекречених свідках", - наголошують правозахисники. 

Суд у Ростові у понеділок оголосить вирок у &quot;справі Хізб ут-Тахрір&quot;Зазначимо, першу група бахчисарайців затримали після серії обшуків у будинках кримських татар. Їх звинуватили у тероризмі та у причтності до забороненої в РФ окупованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір". Для одного із кримських татар, Енвера Мамутова, сторона обвинувачення просить 17 років ув'язнення. 

Нагадаємо, уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова направила листа російському омбудсмену Тетяні Москальковій з вимогою вжити заходів для припинення порушення прав політв'язня Сервера Мустафаєва, якого підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір".

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