Суд у Ростові у понеділок оголосить вирок у "справі Хізб ут-Тахрір"

Фото: фігуранти справи (facebook.com/crimeansolidarity)

Засідання стосується затриманих 12 травня 2016 року

Північно-Кавказький окружний військовий суд (Ростов-на-Дону, РФ) у понеділок 24 грудня винесе вирок чотирьом кримським татарам у справи "Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисну групу "Кримська солідарність у Facebook.

Як зазначається, вирок оголосять "першій бахчисарайській групі" фігурнатів, яких затримали 12 травня 2016 року. Зокрема, Ремзі Меметову, Енверу Мамутову, Рустему Абільтарову, Зеврі Абсеітову.

"До тероризму ці люди не мають абсолютно ніякого відношення. В матеріалах справи немає жодного адекватного доведення їхньої вини. Всі доводи побудовані на "експертизах" і підставних "засекречених свідках", - наголошують правозахисники.

Зазначимо, першу група бахчисарайців затримали після серії обшуків у будинках кримських татар. Їх звинуватили у тероризмі та у причтності до забороненої в РФ окупованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір". Для одного із кримських татар, Енвера Мамутова, сторона обвинувачення просить 17 років ув'язнення.

Нагадаємо, уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова направила листа російському омбудсмену Тетяні Москальковій з вимогою вжити заходів для припинення порушення прав політв'язня Сервера Мустафаєва, якого підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір".