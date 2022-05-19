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Суд над российским военным. Прокурор просит пожизненного заключения

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Украина, Четверг 19 мая 2022 16:46
Суд над российским военным. Прокурор просит пожизненного заключения Фото: суд над российским военным (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

По делу российского военного Вадима Шишимарина, которого обвиняют в убийстве мирного жителя Сумской области, прокуратура требует пожизненное заключение. Такая позиция прозвучала от государственного обвинения в суде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию суда.

"Вооруженные силы России не соблюдают нормы Женевской конвенции. Гражданское население не должно быть объектами нападения", - говорит прокурор Ярослав Ущаповский и просит для Шишимарина пожизненный приговор.

"С учетом позиции потерпевшей", - добавляет прокурор.

Среди смягчающих обстоятельств он называет "признание вины и искреннее раскаяние".

Его коллега Андрей Синюк выступает коротко.

"Эта лишь одна из историй, которых после 24 февраля очень много. Жена осталась без мужа, а дети и внуки без отца и деда. Это дело должно стать показательным. Насколько искренне раскаивается Шишимарин-это на усмотрение. Его вина доказана и без его раскаяния. Прошу суд признать Шишимарина Вадима Евгеньевича виновным в совершении преступления по части 2 статьи 438 и назначить ему наказание в виде пожизненного заключения", - говорит Синюк.

Адвокат Виктор Овсянников просит отложить заседание для подготовки к дебатам на завтра. Суд с ним соглашается и назначает продолжение процесса на 10:00 20 мая.

Напомним, Соломенский районный суд Киева в среду, 18 мая, начал заседание по российскому военному Вадиму Шишимарину. Его обвиняют в убийстве мирного жителя Сумской области.

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