Суд над російським військовим. Прокурор просить довічного ув'язнення

У справі російського військового Вадима Шишимаріна, якого звинувачують у вбивстві мирного жителя Сумської області, прокуратура вимагає довічне ув'язнення. Така позиція прозвучала від державного обвинувачення в суді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію суду.

"Збройні сили Росії не дотримуються норм Женевської конвенції. Громадянське населення не має бути об'єктами нападу", - каже прокурор Ярослав Ущапівський і просить для Шишимаріна довічний вирок.

"З урахуванням позиції потерпілої", - додає прокурор.

Серед пом'якшуючих обставин він називає "визнання провини та щире каяття".

Його колега Андрій Синюк виступає коротко.

"Ця лише одна з історій, яких після 24 лютого дуже багато. Дружина залишилася без чоловіка, а діти та онуки без батька та діда. Ця справа має стати показовою. Наскільки щиро кається Шишімарін - це на розсуд. Його вина доведена і без його каяття. Прошу суд визнати Шишимаріна Вадима Євгеновича винним у скоєнні злочину за частиною 2 статті 438 та призначити йому покарання у вигляді довічного ув'язнення", - каже Синюк.

Адвокат Віктор Овсянніков просить відкласти засідання для підготовки до дебатів на завтра. Суд з ним погоджується та призначає продовження процесу на 10:00 20 травня.