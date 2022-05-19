ru ua
Чт, 19 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Суд над російським військовим. Прокурор просить довічного ув'язнення

Новость на русском →
Україна, Четвер 19 травня 2022 16:46
Суд над російським військовим. Прокурор просить довічного ув'язнення Фото: суд над російським військовим (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

У справі російського військового Вадима Шишимаріна, якого звинувачують у вбивстві мирного жителя Сумської області, прокуратура вимагає довічне ув'язнення. Така позиція прозвучала від державного обвинувачення в суді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію суду.

"Збройні сили Росії не дотримуються норм Женевської конвенції. Громадянське населення не має бути об'єктами нападу", - каже прокурор Ярослав Ущапівський і просить для Шишимаріна довічний вирок.

"З урахуванням позиції потерпілої", - додає прокурор.

Серед пом'якшуючих обставин він називає "визнання провини та щире каяття".

Його колега Андрій Синюк виступає коротко.

"Ця лише одна з історій, яких після 24 лютого дуже багато. Дружина залишилася без чоловіка, а діти та онуки без батька та діда. Ця справа має стати показовою. Наскільки щиро кається Шишімарін - це на розсуд. Його вина доведена і без його каяття. Прошу суд визнати Шишимаріна Вадима Євгеновича винним у скоєнні злочину за частиною 2 статті 438 та призначити йому покарання у вигляді довічного ув'язнення", - каже Синюк.

Адвокат Віктор Овсянніков просить відкласти засідання для підготовки до дебатів на завтра. Суд з ним погоджується та призначає продовження процесу на 10:00 20 травня.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва у середу, 18 травня, розпочав засідання щодо російського військового Вадима Шишимаріна. Його звинувачують у вбивстві мирного жителя Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення
Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення
DAILY
Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ