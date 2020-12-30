Суд в России решил этапировать пятерых крымчан в ростовское СИЗО

Российский военный суд в Ростове-на-Дону отклонил все ходатайства адвокатов, поданных на предварительном слушании по первой пятерке второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир". Он также принял решение о продлении ареста крымских татар и этапировании их из Крыма в ростовское СИЗО-1.

Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев в видео, опубликованном в Facebook "Крымской солидарностью".

При этом, сообщил он, было удовлетворено ходатайство прокурора о продлении меры пресечения фигурантам "дела" на полгода.

По словам адвоката, следующее заседание назначено на 11 января 2021 года, "если ребят успеют этапировать".

28 декабря суд в Ростове-на-Дону провел предварительное слушание по первой пятерки "второй симферопольской группы Хизб ут-Тахрир". В эту группу вошли Ремзи Бекиров, Риза Изетов, Раим Айвазов, Шабан Умеров, Фарход Базаров.

В июле российские силовики пришли с обысками в дома крымских татар.

Отметим, после аннексии в Крыму часто проходят обыски у журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

Соединенные Штаты выступили с осуждением политически мотивированного осуждения крымских татар в рамках дела "Хизб ут-Тахрир". США призвали Россию прекратить применять к украинцам свои несправедливые законы.