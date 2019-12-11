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В России будут заочно судить Гриценко

Новости » Политика     11.12.2019 - 12:55
В России будут заочно судить Гриценко
Фото: Анатолий Гриценко (РБК-Украина)

В РФ заявили о завершении расследования уголовного дела в отношении Гриценко

В России намерены заочно судить бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В РФ заявили о завершении расследования уголовного дела в отношении Гриценко. Его обвиняют якобы в "совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории РФ с использованием СМИ".

Ранее Басманный суд Москвы избрал заочный арест в качестве меры пресечения в отношении бывшего министра обороны Украины. Мера пресечения начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания на территории РФ.

Ранее сообщалось, что в России Гриценко обвинили в призывах к терактам. В июле 2017 года в эфире "112 Украина" он заявлял, что если ситуация со взрывами авто в Киеве "на самом деле война, а не игрища для президента, то на каждый взорванный автомобиль в Киеве или Мариуполе должны по два взорваться в Таганроге или Москве".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Следком РФ открыл новые дела против украинских военных якобы за обстрелы гражданских объектов на Донбассе.

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