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Суд в России начал рассматривать по существу дело украинца Приходько

Новости » Общество     09.06.2020 - 15:36
Суд в России начал рассматривать по существу дело украинца Приходько
Фото: Олег Приходько (facebook.com/crimeahrg)

Активиста обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ и подготовке теракта в Крыму

В российском городе Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд начал рассмотрение дела по существу украинского активиста Олега Приходько из аннексированного Крыма. Активиста обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ и подготовке теракта.

Об этом в Facebook сообщает правозащитная группа "Крымская солидарность".

Судебное заседание было перенесено в связи с тем, что выделенный ранее зал был слишком маленький для всех участников суда и представителей СМИ. Это не позволяло соблюдать социальную дистанцию в условиях пандемии.

Сообщается, что в зал суда прошли десять человек.

Адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов должен принять участие в заседании по видеосвязи из подконтрольного России Крымского гарнизонного суда.

Напомним, Олег Приходько был задержан 10 октября прошлого года на крымском полуострове. Его подозревают в подготовке теракта в Крыму. В его гараже правоохранители обнаружили взрывчатку. В "суде" он заявил, что взрывчатку ему подбросили сотрудники ФСБ.

В январе против Олега Приходько возбудили новое уголовное дело. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Отметим, ранее сообщалось, что семье Олега Приходько отказали в свидании с ним.

Кроме того, пророссийский суд Крыма оставил Приходько под стражей до 15 сентября.

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Автор: Лера Полищук

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