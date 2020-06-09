Суд Росії розпочав розгляд справи по суті активіста Приходько

Фото: Олег Приходько (facebook.com/crimeahrg)

Активіста звинувачують в незаконному зберіганні вибухових речовин і підготовці теракту в Криму

У російському місті Ростові-на-Дону Південний окружний військовий суд розпочав розгляд справи по суті українського активіста Олега Приходька з анексованого Криму. Активіста звинувачують в незаконному зберіганні вибухових речовин і підготовці теракту.

Про це у Facebook повідомляє правозахисна група "Кримська солідарність".

Судове засідання було перенесено у зв'язку з тим, що виділений раніше зал був занадто маленький для всіх учасників суду та представників ЗМІ. Це не дозволяло дотримуватися соціальну дистанцію в умовах пандемії.

Повідомляється, що в зал суду пройшли десять осіб.

Адвокат Приходько Назім Шейхмамбетов повинен взяти участь в засіданні по відеозв'язку з підконтрольного Росії Кримського гарнізонного суду.

Нагадаємо, Олег Приходько був затриманий 10 жовтня минулого року на кримському півострові. Його підозрюють у підготовці теракту в Криму. У його гаражі правоохоронці виявили вибухівку. В "суді" він заявив, що йому підкинули вибухівку співробітники ФСБ.

У січні проти Олега Приходька порушили нову кримінальну справу. Його звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні вибухових речовин.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що родині Олега Приходька відмовили в побаченні з ним.

Крім того, проросійський суд Криму залишив Приходька під вартою до 15 вересня.

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Автор: Лера Полищук