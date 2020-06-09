ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд Росії розпочав розгляд справи по суті активіста Приходько

Новини » Суспільство     09.06.2020 - 15:36
Суд Росії розпочав розгляд справи по суті активіста Приходько
Фото: Олег Приходько (facebook.com/crimeahrg)

Активіста звинувачують в незаконному зберіганні вибухових речовин і підготовці теракту в Криму

У російському місті Ростові-на-Дону Південний окружний військовий суд розпочав розгляд справи по суті українського активіста Олега Приходька з анексованого Криму. Активіста звинувачують в незаконному зберіганні вибухових речовин і підготовці теракту.

Про це у Facebook повідомляє правозахисна група "Кримська солідарність".

Судове засідання було перенесено у зв'язку з тим, що виділений раніше зал був занадто маленький для всіх учасників суду та представників ЗМІ. Це не дозволяло дотримуватися соціальну дистанцію в умовах пандемії.

Повідомляється, що в зал суду пройшли десять осіб.

Адвокат Приходько Назім Шейхмамбетов повинен взяти участь в засіданні по відеозв'язку з підконтрольного Росії Кримського гарнізонного суду.

Нагадаємо, Олег Приходько був затриманий 10 жовтня минулого року на кримському півострові. Його підозрюють у підготовці теракту в Криму. У його гаражі правоохоронці виявили вибухівку. В "суді" він заявив, що йому підкинули вибухівку співробітники ФСБ.

У січні проти Олега Приходька порушили нову кримінальну справу. Його звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні вибухових речовин.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що родині Олега Приходька відмовили в побаченні з ним.

Крім того, проросійський суд Криму залишив Приходька під вартою до 15 вересня.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Лера Полищук

Теги Новини України политзаключенные
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся