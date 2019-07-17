Суд в РФ продлил арест шестерым украинским морякам

Суд в России продлил срок содержания под стражей шестерым украинским морякам до 24 октября. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Адвокат сообщил, что судебное заседание проходило в закрытом режиме в Лефортовском районном суде Москвы. По решению суда, срок содержания под стражей продлен морякам до 24 октября 2019 года. Речь идет о Денисе Гриценко, Сергее Попове, Богдане Головаше, Михаиле Власюке, Андрее Драче, Вячеславе Зинченко.

"В ходе заседания защитой было заявлено ходатайство о приобщении приказа Международного трибунала ООН по морскому праву, доклады УВКПЧ ООН и двух резолюций ПАСЕ в обоснование своей позиции", - сообщил Полозов.

РБК-Украина писало, что недавно российский омбудсмен заявила, что Россия была готова освободить украинских моряков и вернуть корабли Украине.

Ранее сообщалось, что замглавы МИД Российской Федерации Григорий Карасин заявил, что вопрос о возможном обмене 24 военнопленных украинских моряков обсуждается с украинской стороной.

Отметим, что Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.