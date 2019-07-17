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Сегодня суд в Москве решит вопрос о продлении ареста украинским морякам

Новости » Общество    17.07.2019 - 07:14
Сегодня суд в Москве решит вопрос о продлении ареста украинским морякам
Иллюстративное фото (twitter.com/usuprun)

Арест морякам могут продлить до конца октября

Лефортовский суд Москвы сегодня, 17 июля, рассмотрит ходатайство российского следствия о продлении срока ареста 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе. Об этом сообщают росСМИ.

Так, 17 июля будут рассматривать ходатайства о продлении срока содержания под стражей до 26 октября 2019 года в отношении моряков Артеменко, Эйдера и Сороки, а до 24 октября 2019 года - в отношении остальных моряков. 

Так же отмечается, что в настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и защита приступили к стадии ознакомления с материалами дела.

Ранее сообщалось, что уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что Россия была готова освободить украинских моряков и вернуть корабли под обязательство Украины и обеспечить их участие в судебном процессе. Россия направила ноту Украине о том, что готова освободить украинских моряков. Однако МИД Украины отправил отрицательный ответ. 

Напомним, специальный представитель США по вопросам украинских переговоров Курт Волкер выразил надежду, что Россия согласится на обмен пленными с Украиной. 

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