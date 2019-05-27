Суд в РФ отклонил апелляции четырех украинских моряков

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Суд Москвы отклонил апелляционные жалобы четырех украинских моряков после принятого решения Международным трибуналом

Московский городской суд в понедельник, 27 мая, отклонил апелляционные жалобы адвокатов пятой четверки военнопленных украинских моряков, захваченных Россией в ноябре прошлого года в районе Керченского пролива. Об этом сообщил адвокат Николай Полозков, передает "Крым.Реалии".

"По первой четверке суд закончился. Никаких изменений по сравнению с предыдущими судами: жалобы оставлены без удовлетворения. Сроки содержания под стражей оставлены в силе", - заявил Полозов.

Напомним, сегодня Московский городской суд рассматривает апелляционные жалобы адвокатов пятой и шестой четверок украинских моряков. В частности, суд сегодня рассмотрит апелляции на продление стражи в отношении двух четверок военнопленных украинских моряков.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 25 мая текущего года Международный трибунал обязал Российскую Федерацию срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре прошлого года.

27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля не будет меняться относительно возможности освобождения украинских военнопленных моряков - они останутся под стражей, несмотря на решение Международного трибунала ООН по морскому праву в пользу Украины.

Он настаивает, что в отношении украинцев должно завершиться следствие "в связи с нарушением закона о границе" и состояться суд.

Также в Одессу прибыл американский сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд. Он планирует провести встречи с командующим ВМС Украины Игорем Воронченко, генерал-лейтенантом Пограничной службы Сергеем Косиком и представителями Национальной полиции. Он подчеркнул, что приехал в Одессу выслушать всех, кто может помочь с освобождением украинских моряков из плена.