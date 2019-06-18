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В МИД выразили протест из-за приговора крымским татарам в России

Новости » Политика    18.06.2019 - 19:12
В МИД выразили протест из-за приговора крымским татарам в России
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В МИД призвали усилить дипломатическое и санкционное давление на РФ

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с приговором российского суда пятерым крымским татарам по "делу Хизб-ут-Тахрир", который был объявлен 18 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ведомстве заявили, что считают приговор российского суда гражданам Украины Тимуру Абдуллаеву Узеиру Абдуллаеву Рустему Исмаилову, Эмилю Джемаденову и Айдеру Салединову незаконным.

"Рассматриваем это как наглядное свидетельство полной заангажированности и зависимости российской судебной системы, а также как очередной пример применения российской оккупационной администрацией антитеррористического законодательства для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа", - подчеркнули в МИД.

Кроме того, украинское внешнеполитическое ведомство призвало мировое сообщество усилить санкционное и политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, чтобы прекратить нарушение прав человека в оккупированном Крыму, освободить незаконно удерживаемых в РФ украинских граждан и восстановить территориальную целостность Украины.

Напомним, во вторник, 18 июня, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) вынес приговор пятерым крымским татарам, которых обвиняют в террористической деятельности на территории оккупированного Крыма.

 

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