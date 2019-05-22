Суд в РФ оставил под арестом еще восемь украинских моряков

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Суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов

Московский городской суд сегодня, 22 мая, отклонил апелляционную жалобу адвокатов и оставил под арестом украинских военнопленных моряков. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Мосгорсуд 22.05.19 рассмотрел апелляционные жалобы двух четверок военнопленных украинских моряков. Постановления Лефортовского районного суда Москвы оставлены без изменений", - написал Полозов.

Сегодня суд рассмотрел апелляцию и оставил под стражей Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова, Андрея Шевченко, Вячеслава Зинченко, Дениса Гриценко, Андрея Драча, Михаила Власюка. Они будут находится в СИЗО до конца июля.

Напомним, объявления приказа Международного трибунала по морскому праву по делу украинских моряков состоится 25 мая 2019 года в 13:00 в Гамбурге.

РБК-Украина писало, что в пятницу, 10 мая, Международный морской трибунал по морскому праву завершил слушания по иску Украины о временных мерах в отношении РФ для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей. Во время заседания заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила о захвате РФ украинских моряков в Керченском проливе и просила об освобождении моряков.

Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста четырех из 24 украинских военнопленных моряков.