ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд в РФ оставил под арестом еще восемь украинских моряков

Новости » Общество    22.05.2019 - 21:11
Суд в РФ оставил под арестом еще восемь украинских моряков
Фото (из открытых источников)

Суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов

Московский городской суд сегодня, 22 мая, отклонил апелляционную жалобу адвокатов и оставил под арестом украинских военнопленных моряков. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Мосгорсуд 22.05.19 рассмотрел апелляционные жалобы двух четверок военнопленных украинских моряков. Постановления Лефортовского районного суда Москвы оставлены без изменений", - написал Полозов.

Сегодня суд рассмотрел апелляцию и оставил под стражей Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова, Андрея Шевченко, Вячеслава Зинченко, Дениса Гриценко, Андрея Драча, Михаила Власюка. Они будут находится в СИЗО  до конца июля.

Напомним, объявления приказа Международного трибунала по морскому праву по делу украинских моряков состоится 25 мая 2019 года в 13:00 в Гамбурге. 

РБК-Украина писало, что в пятницу, 10 мая, Международный морской трибунал по морскому праву завершил слушания по иску Украины о временных мерах в отношении РФ для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей. Во время заседания заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила о захвате РФ украинских моряков в Керченском проливе и просила об освобождении моряков.

Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста четырех из 24 украинских военнопленных моряков.

Российская подводная лодка проводит учения в Черном море В Конгрессе США предложили выделить 280 млн долларов на сдерживание РФ
Новости Украины Российская Федерацияморяки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь