Морской трибунал назначил дату оглашения решения по делу украинских моряков

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Приказ суда объявят 25 мая

Объявления приказа Международного трибунала по морскому праву по делу украинских моряков состоится 25 мая 2019 года в 13:00 в Гамбурге. Об этом сообщают пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Отмечается, что во время заседания президент Международного Трибунала зачитает приказ суда по делу о применении временных мер к Российской Федерации относительно нарушения иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей.

Во время оглашения решения украинскую делегацию возглавит Елена Зеркаль - заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции и агент Украины в этом деле.

Напомним, ранее Зеркаль заявляла, что отсутствие российской стороны на слушаниях Международного морского трибунала по делу украинских моряков не должно препятствовать правосудию.

РБК-Украина писало, что в пятницу, 10 мая, Международный морской трибунал по морскому праву завершил слушания по иску Украины о временных мерах в отношении РФ для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей. Во время заседания заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила о захвате РФ украинских моряков в Керченском проливе и просила об освобождении моряков.