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Суд РФ залишив під арештом ще вісім українських моряків

Новини » Суспільство    22.05.2019 - 21:11
Суд РФ залишив під арештом ще вісім українських моряків
Фото з відкритих джерел)

Суд відхилив апеляційну скаргу адвокатів

Московський міський суд сьогодні, 22 травня, відхилив апеляційну скаргу адвокатів і залишив під арештом українських військовополонених моряків. Про це повідомив в Facebook адвокат Микола Полозов.

"Мосміськсуд 22.05.19 розглянув апеляційні скарги двох четвірок військовополонених українських моряків. Постанови Лефортовського районного суду Москви залишені без змін", - написав Полозов.

Сьогодні суд розглянув апеляцію і залишив під вартою Володимира Терещенка, Богдана Головаша, Сергія Попова, Андрія Шевченка, В'ячеслава Зінченка, Дениса Гриценка, Андрія Драча, Михайла Власюка. Вони будуть знаходиться в СІЗО до кінця липня.

Нагадаємо, оголошення наказу Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків відбудеться 25 травня 2019 року о 13:00 в Гамбурзі.

РБК-Україна писало, що в п'ятницю, 10 травня, Міжнародний морський трибунал з морського права завершив слухання за позовом України про тимчасові заходи щодо РФ для звільнення захоплених українських моряків і кораблів. Під час засідання заступник голови МЗС Олена Зеркаль заявила про захоплення РФ українських моряків в Керченській протоці і просила про звільнення моряків.

Раніше Мосміськсуд відхилив скаргу на продовження арешту чотирьох з 24 українських військовополонених моряків.

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