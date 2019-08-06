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Суд РФ назначил дату рассмотрения апелляции на арест военнопленных моряков


Заседание назначено на 16 августа

Московский городской суд России назначил рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты на арест военнопленных украинских моряков на 16 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвокат Николая Полозова в Facebook.

Адвокат отметил, что данное судебное заседание пока назначено в отношении первой группы военнопленных моряков: Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Богдана Головаша, Сергея Попова. 

"Московский городской суд назначил дату и время судебного заседания по рассмотрению апелляционных жалоб защиты военнопленных украинских моряков на постановление Лефортовского районного суда города Москвы от 17.07.2019 о продлении срока содержания под стражей. Судебное заседание состоится в Московском городском суде 16 августа 2019 года в 11:00 в зале 327", - написал он.

Напомним, что Лефортовский суд Москвы продлил арест 24 украинских моряков, которые были взяты в плен вблизи Керченского пролива. 

Отметим, в июне Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить 24 украинских моряков, которые были взяты в плен в Керченском проливе, а также два военных катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу".

 

 

 

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