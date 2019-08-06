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Суд РФ призначив дату розгляду апеляції на арешт військовополонених моряків

Новини » Суспільство    06.08.2019 - 16:57
Суд РФ призначив дату розгляду апеляції на арешт військовополонених моряків
Фото: українські моряки РФ (ТАСС)

Засідання призначено на 16 серпня

Московський міський суд Росії призначив розгляд апеляційних скарг сторони захисту на арешт військовополонених українських моряків на 16 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Миколи Полозова у Facebook.

Адвокат зазначив, що дане судове засідання поки призначено стосовно першої групи військовополонених моряків: Дениса Гриценко, Андрія Драча, В'ячеслава Зінченко, Михайла Власюка, Богдана Головаша, Сергія Попова. 

"Московський міський суд призначив дату і час судового засідання по розгляду апеляційних скарг захисту військовополонених українських моряків на постанову Лефортовського районного суду міста Москви від 17.07.2019 про продовження строку тримання під вартою. Судове засідання відбудеться у Московському міському суді 16 серпня 2019 року в 11:00 у залі 327", - написав він.

Нагадаємо, що Лефортовський суд Москви продовжив арешт 24 українських моряків, які були взяті у полон поблизу Керченської протоки.

Відзначимо, у червні Міжнародний трибунал ООН по морському праву зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити 24 українських моряків, які були взяті в полон в Керченській протоці, а також два військових катера "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

 

 

 

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