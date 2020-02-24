Суд разъяснил решение по делу об увольнении Насирова

Фото: Роман Насиров (УНИАН)

Суд признал незаконным решение Кабмина о его увольнении

Шестой апелляционный административный суд признал противоправным решение Кабмина об увольнении Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы, но не восстанавливал его в должности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Сообщается, что постановлением суда принят отказ Насирова от иска о восстановлении в должности, а решение Окружного административного суда Киева в части восстановления Насирова признано недействительным.

Постановлением Шестого ААС решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 оставлено без изменений только в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабинета министров, которым Насирова уволили с должности главы ГФС.

Напомним, ранее сообщалось, что дело в отношении Насирова рассмотрит Антикоррупционный суд. Прокуратура считает, что он в течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко, принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств. Ему инкриминировали действия, которые нанесли ущерб государству на 2 млрд гривен.