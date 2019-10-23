ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дело Насирова будет рассматривать ВАКС

Новости » Политика    23.10.2019 - 12:41
Дело Насирова будет рассматривать ВАКС
Фото: Роман Насиров (РБК-Украина)

Судом принято решение о передаче указанного производства в Высший антикоррупционный суд

Дело в отношении экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова рассмотрит Антикоррупционный суд. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как отмечается, в Шевченковском районном суде города Киева состоялось судебное заседание по делу об обвинении экс-главы ГФС и руководителя департамента ГФС.

"По результатам заседания судом принято решение о передаче указанного производства в Высший антикоррупционный суд Украины", - говорится в сообщении.

Бывший председатель ГФС и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сторона обвинения считает, что бывший председатель Государственной фискальной службы Украины в течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8 созыва, лично принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентре".

Напомним, прокурор по делу Романа Насирова Роман Симкив заявил, что зачитывания обвинительного акта может занять и менее 2 лет.

Суд продолжил избрание меры пресечения Гладковскому В ВАКС сомневаются, что дело Гладковского рассмотрят сегодня
Новости Украины Роман Насировантикоррупционный суд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь