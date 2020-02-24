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Суд роз'яснив рішення у справі про звільнення Насірова

Новини » Політика     24.02.2020 - 14:18
Суд роз'яснив рішення у справі про звільнення Насірова
Фото: Роман Насіров (УНІАН)

Суд визнав незаконним рішення Кабміну про його звільнення

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним рішення Кабміну про звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби, але не поновлював його на посаді. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.

Повідомляється, що постановою суду прийнято відмову Насірова від позову про поновлення на посаді, а рішення Окружного адміністративного суду Києва в частині поновлення Насірова визнано недійсним.

Постановою Шостого ААС рішення Окружного адміністративного суду Києва від 11 грудня 2018 залишено без змін тільки в частині визнання протиправним та скасування розпорядження Кабінету міністрів, яким Насірова звільнили з посади голови ДФС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що справу стосовно Насірова розгляне Антикорупційний суд. Прокуратура вважає, що він протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, прийняв низку необґрунтованих та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань. Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд гривень.

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Новини України ДФСзвільненняРоман Насіров
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