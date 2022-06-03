Суд разрешил заочное следствие по Януковичу из-за Харьковских соглашений

Печерский районный суд Киева разрешил заочное следствие отношении бывшего президента Виктора Януковича. Решение касается дела о Харьковских соглашениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.
Сообщается, что в этом деле Янукович проходит подозреваемым в государственной измене. По данным следствия, он 21 апреля 2010 года в нарушение требований Конституции подписал так называемые Харьковские соглашения, согласно которым пребывание Черноморского флота России в Крыму продлевалось на 25 лет - до 2042 года.
Из-за действий Януковича были созданы предпосылки для наращивания численности войск РФ в Крыму, их переоснащения и модернизации, что позволило им провести оккупацию полуострова в 2014 году.
Также сообщается, что на сегодня в отношении Януковича уже проводится заочное расследование, но по делу о незаконном возвращении действия Конституции в редакции 1996 года.
Кроме того, проводится заочное расследование в деле о незаконной переправке через границу не менее 20 человек в феврале 2014 года и подстрекательстве к дезертирству сотрудников государственной охраны.
Напомним, ранее заочное расследование в деле о Харьковских соглашениях разрешили в отношении бывшего премьера Николая Азарова, который подозревается в госизмене по предварительному сговору.
Янукович был президентом в 2010-2014 годах, в разгар Революции достоинства сбежал из страны. В 2019 году Оболонский райсуд Киева дал ему 9 лет тюрьмы за государственную измену.
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