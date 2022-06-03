Суд разрешил заочное следствие по Януковичу из-за Харьковских соглашений

Сообщается, что в этом деле Янукович проходит подозреваемым в государственной измене. По данным следствия, он 21 апреля 2010 года в нарушение требований Конституции подписал так называемые Харьковские соглашения, согласно которым пребывание Черноморского флота России в Крыму продлевалось на 25 лет - до 2042 года.

Из-за действий Януковича были созданы предпосылки для наращивания численности войск РФ в Крыму, их переоснащения и модернизации, что позволило им провести оккупацию полуострова в 2014 году.

Также сообщается, что на сегодня в отношении Януковича уже проводится заочное расследование, но по делу о незаконном возвращении действия Конституции в редакции 1996 года.

Кроме того, проводится заочное расследование в деле о незаконной переправке через границу не менее 20 человек в феврале 2014 года и подстрекательстве к дезертирству сотрудников государственной охраны.