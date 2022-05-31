ru ua
Вт, 31 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Суд разрешил заочное расследование в отношении Азарова: по какому делу

Новина українською →
Киев, Вторник 31 мая 2022 17:57
Суд разрешил заочное расследование в отношении Азарова: по какому делу Фото: бывший премьер Николай Азаров (flickr com valstskanceleja)
Автор: Илона Свиридова

Киевский суд разрешил заочное расследование в отношении бывшего премьер-министра Николая Азарова. Решения касается дела о Харьковских соглашениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госбюро расследований.

Сообщается, что Азаров подозревается в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, при подписании 21 апреля 2010 года Харьковских соглашений, которые продлевали сроки пребывания Черноморского флота в Крыму, Азаров действовал в интересах России.

"Содержание и условия этого соглашения были навязаны в Москве президентом РФ Дмитрием Медведевым накануне его подписания 21 апреля 2010 года", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что Азаров понимал все последствия продления пребывания Черноморского флота РФ еще на 25 лет, что способствовало наращиванию военного присутствия России в Крыму. В дальнейшем это способствовало оккупации полуострова в 2014 году.

При этом Харьковские соглашения были подписаны, не проходя через правовую экспертизу. Следствие получило оригиналы документов, согласно ним государственная измена была совершена по предварительному сговору Азаровым и бывшим президентом Виктором Януковичем.

"Оба в рамках данного уголовного производства объявлены в розыск", - добавили в ГБР.

Напомним, ранее Азарову объявили подозрение в деле о Харьковских соглашениях еще в марте 2022 года.

Согласно этому документу, пребывание Черноморского флота России в Крыму продлевалось до 2042 года. С начала войны в 2014 году Украина денонсировала его.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николай Азаров госизмена
NEWS
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
DAILY
Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней