Суд дозволив заочне слідство щодо Януковича через Харківські угоди

Повідомляється, що в цій справі Янукович проходить підозрюваним у державній зраді. За даними слідства, він 21 квітня 2010 року в порушення вимог Конституції підписав так звані Харківські угоди, згідно з якими перебування Чорноморського флоту Росії в Криму продовжувалося на 25 років - до 2042 року.

Через дії Януковича були створені передумови для нарощування чисельності військ РФ в Криму, їх переоснащення та модернізації, що дозволило їм провести окупацію півострова в 2014 році.

Також повідомляється, що на сьогодні щодо Януковича вже проводиться заочне розслідування, але у справі про незаконне повернення дії Конституції в редакції 1996 року.

Крім того, проводиться заочне розслідування у справі про незаконне переправлення через кордон не менше 20 осіб у лютому 2014 року та підбурювання до дезертирства співробітників державної охорони.