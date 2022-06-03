Суд дозволив заочне слідство щодо Януковича через Харківські угоди

Печерський районний суд Києва дозволив заочне слідство стосовно колишнього президента Віктора Януковича. Рішення стосується справи про Харківські угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.
Повідомляється, що в цій справі Янукович проходить підозрюваним у державній зраді. За даними слідства, він 21 квітня 2010 року в порушення вимог Конституції підписав так звані Харківські угоди, згідно з якими перебування Чорноморського флоту Росії в Криму продовжувалося на 25 років - до 2042 року.
Через дії Януковича були створені передумови для нарощування чисельності військ РФ в Криму, їх переоснащення та модернізації, що дозволило їм провести окупацію півострова в 2014 році.
Також повідомляється, що на сьогодні щодо Януковича вже проводиться заочне розслідування, але у справі про незаконне повернення дії Конституції в редакції 1996 року.
Крім того, проводиться заочне розслідування у справі про незаконне переправлення через кордон не менше 20 осіб у лютому 2014 року та підбурювання до дезертирства співробітників державної охорони.
Нагадаємо, раніше заочне розслідування у справі про Харківські угоди дозволили відносно колишнього прем'єра Миколи Азарова, який підозрюється в держзраді за попередньою змовою.
Янукович був президентом у 2010-2014 роках, у розпал Революції гідності втік з країни. У 2019 році Оболонський райсуд Києва дав йому 9 років в'язниці за державну зраду.
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