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Суд дозволив заочне слідство щодо Януковича через Харківські угоди

Фото: колишній президент Віктор Янукович (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Печерський районний суд Києва дозволив заочне слідство стосовно колишнього президента Віктора Януковича. Рішення стосується справи про Харківські угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що в цій справі Янукович проходить підозрюваним у державній зраді. За даними слідства, він 21 квітня 2010 року в порушення вимог Конституції підписав так звані Харківські угоди, згідно з якими перебування Чорноморського флоту Росії в Криму продовжувалося на 25 років - до 2042 року.

Через дії Януковича були створені передумови для нарощування чисельності військ РФ в Криму, їх переоснащення та модернізації, що дозволило їм провести окупацію півострова в 2014 році.

Також повідомляється, що на сьогодні щодо Януковича вже проводиться заочне розслідування, але у справі про незаконне повернення дії Конституції в редакції 1996 року.

Крім того, проводиться заочне розслідування у справі про незаконне переправлення через кордон не менше 20 осіб у лютому 2014 року та підбурювання до дезертирства співробітників державної охорони.

Нагадаємо, раніше заочне розслідування у справі про Харківські угоди дозволили відносно колишнього прем'єра Миколи Азарова, який підозрюється в держзраді за попередньою змовою.

Янукович був президентом у 2010-2014 роках, у розпал Революції гідності втік з країни. У 2019 році Оболонський райсуд Києва дав йому 9 років в'язниці за державну зраду.

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держзрадаЯнукович