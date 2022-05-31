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Суд разрешил заочное расследование в отношении Азарова: по какому делу

Фото: бывший премьер Николай Азаров (flickr com valstskanceleja)
Автор: Илона Свиридова

Киевский суд разрешил заочное расследование в отношении бывшего премьер-министра Николая Азарова. Решения касается дела о Харьковских соглашениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госбюро расследований.

Сообщается, что Азаров подозревается в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, при подписании 21 апреля 2010 года Харьковских соглашений, которые продлевали сроки пребывания Черноморского флота в Крыму, Азаров действовал в интересах России.

"Содержание и условия этого соглашения были навязаны в Москве президентом РФ Дмитрием Медведевым накануне его подписания 21 апреля 2010 года", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что Азаров понимал все последствия продления пребывания Черноморского флота РФ еще на 25 лет, что способствовало наращиванию военного присутствия России в Крыму. В дальнейшем это способствовало оккупации полуострова в 2014 году.

При этом Харьковские соглашения были подписаны, не проходя через правовую экспертизу. Следствие получило оригиналы документов, согласно ним государственная измена была совершена по предварительному сговору Азаровым и бывшим президентом Виктором Януковичем.

"Оба в рамках данного уголовного производства объявлены в розыск", - добавили в ГБР.

Напомним, ранее Азарову объявили подозрение в деле о Харьковских соглашениях еще в марте 2022 года.

Согласно этому документу, пребывание Черноморского флота России в Крыму продлевалось до 2042 года. С начала войны в 2014 году Украина денонсировала его.

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