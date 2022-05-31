Суд дозволив заочне розслідування щодо Азарова: у якій справі
Київський суд дозволив заочне розслідування щодо колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова. Рішення стосується справи про Харківські угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держбюро розслідувань.
Повідомляється, що Азаров підозрюється в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.
За даними слідства, при підписанні 21 квітня 2010 року Харківських угод, які продовжували терміни перебування Чорноморського флоту в Криму, Азаров діяв в інтересах Росії.
"Зміст і умови цієї угоди були нав'язані в Москві президентом РФ Дмитром Медведєвим напередодні його підписання 21 квітня 2010 року", - йдеться в повідомленні.
Слідство вважає, що Азаров розумів всі наслідки продовження перебування Чорноморського флоту РФ ще на 25 років, що сприяло нарощуванню військової присутності Росії в Криму. Надалі це сприяло окупації півострова в 2014 році.
При цьому Харківські угоди були підписані, не проходячи через правову експертизу. Слідство отримало оригінали документів, згідно з ними державна зрада була здійснена за попередньою змовою Азаровим і колишнім президентом Віктором Януковичем.
"Обидва в рамках даного кримінального провадження оголошені в розшук", - додали в ДБР.
Нагадаємо, раніше Азарову оголосили підозру у справі про Харківські угоди ще в березні 2022 року.
Згідно з цим документом, перебування Чорноморського флоту Росії в Криму продовжувалося до 2042 року. З початку війни в 2014 році Україна денонсувала його.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.