Суд разрешил задержать главаря крымских оккупантов Аксенова

Киевский апелляционный суд разрешил задержать главаря крымских оккупантов Сергея Аксенова. Ему инкриминируют сепаратизм, терроризм и еще ряд уголовных статей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский апелляционный суд.
Сообщается, что суд рассмотрел жалобу прокурора на решение Шевченковского райсуда Киева, который отказал в разрешении на задержание Аксенова для участия в заседании суда по избранию ему меры пресечения. Апелляционная инстанция отменила это решение и разрешила задержать так называемого "главу правительства" оккупированного Крыма.
Аксенов подозревается в совершении ряда преступлений:
Напомним, в июне завершилось расследование государственной измены Аксенова.
До этого в феврале ему объявили новые подозрения, связанные с "национализацией" украинского имущества в Крыму.