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Суд дозволив затримати ватажка кримських окупантів Аксьонова

Автор: Ілона Свиридова

Київський апеляційний суд дозволив затримати ватажка кримських окупантів Сергія Аксьонова. Йому інкримінують сепаратизм, тероризм і ще низку кримінальних статей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський апеляційний суд.

Повідомляється, що суд розглянув скаргу прокурора на рішення Шевченківського райсуду Києва, який відмовив у дозволі на затримання Аксьонова для участі в засіданні суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Апеляційна інстанція скасувала це рішення і дозволила затримати так званого "главу уряду" окупованого Криму.

Аксьонов підозрюється у скоєнні низки злочинів:

  • дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
  • створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь в ньому
  • терористичний акт
  • блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства
  • захоплення державних або громадських будівель

Нагадаємо, у червні завершилося розслідування державної зради Аксьонова.

До цього в лютому йому оголосили нові підозри, пов'язані з "націоналізацією" українського майна в Криму.

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КримСергій Аксьонов