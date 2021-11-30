Суд дозволив затримати ватажка кримських окупантів Аксьонова

Київський апеляційний суд дозволив затримати ватажка кримських окупантів Сергія Аксьонова. Йому інкримінують сепаратизм, тероризм і ще низку кримінальних статей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський апеляційний суд.
Повідомляється, що суд розглянув скаргу прокурора на рішення Шевченківського райсуду Києва, який відмовив у дозволі на затримання Аксьонова для участі в засіданні суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Апеляційна інстанція скасувала це рішення і дозволила затримати так званого "главу уряду" окупованого Криму.
Аксьонов підозрюється у скоєнні низки злочинів:
Нагадаємо, у червні завершилося розслідування державної зради Аксьонова.
До цього в лютому йому оголосили нові підозри, пов'язані з "націоналізацією" українського майна в Криму.