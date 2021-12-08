Суд разрешил задержать Демчишина по "угольному делу" Медведчука

Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина. Он фигурирует в так называемом "угольном деле" нардепа Виктора Медведчука, которое касается поставок угля с оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда .

"Предоставить разрешение на задержание подозреваемого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в решении.

Также сообщается, что Демчишина не позднее 36 часов с момента задержания должны доставит в суд. Отметим, по данным ряда СМИ, бывший министр находится не в Украине.