Суд разрешил задержать Демчишина по "угольному делу" Медведчука

Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина. Он фигурирует в так называемом "угольном деле" нардепа Виктора Медведчука, которое касается поставок угля с оккупированного Донбасса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.
"Предоставить разрешение на задержание подозреваемого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в решении.
Также сообщается, что Демчишина не позднее 36 часов с момента задержания должны доставит в суд. Отметим, по данным ряда СМИ, бывший министр находится не в Украине.
Напомним, в ноябре следователи СБУ и Госбюро расследований заочно вручили Демчишину подозрение в контрабанде угля с оккупированного Донбасса.
По данным следствия, он в декабре 2014 - феврале 2015 года назначил на должности госпредприятий на оккупированных территориях представителей террористических организаций "Л/ДНР". А также якобы заставил руководство "Центрэнерго" заключить несколько соглашений с ними, в тома числе на поставку угля на общую сумму более 3 млрд гривен.
Демчшина уже вызывали на допрос в ГБР.