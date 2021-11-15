Демчишина вызывают на допрос в ГБР по "угольному делу" Медведчука

Бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина вызывают в Госбюро расследований как подозреваемого в деле о контрабанде угля. На прошлой неделе ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственного бюро расследований.

Сообщается, что ГБР проводит досудебное расследование в отношении нардепа от ОПЗЖ Виктора Медвечука, экс-министра Владимира Демчишина и бизнесмена Сергея Кузяры, которые фигурируют в так называемом угольном деле о контрабанде топлива с оккупированного Донбасса.

"В связи с изложенным, в соответствии с требованиями ст.ст. 42, 133, 135 УПК Украины, Владимир Демчишин вызывается в следственное Государственное бюро расследований на 10:00 19.11.2021", - говорится в сообщении.

Фото: повестка Демчишину