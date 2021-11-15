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Демчишина вызывают на допрос в ГБР по "угольному делу" Медведчука

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Киев, Понедельник 15 ноября 2021 18:18
Демчишина вызывают на допрос в ГБР по "угольному делу" Медведчука Фото: Владимир Демчишин (kmu gov ua)
Автор: Александр Мороз

Бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина вызывают в Госбюро расследований как подозреваемого в деле о контрабанде угля. На прошлой неделе ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственного бюро расследований.

Сообщается, что ГБР проводит досудебное расследование в отношении нардепа от ОПЗЖ Виктора Медвечука, экс-министра Владимира Демчишина и бизнесмена Сергея Кузяры, которые фигурируют в так называемом угольном деле о контрабанде топлива с оккупированного Донбасса.

"В связи с изложенным, в соответствии с требованиями ст.ст. 42, 133, 135 УПК Украины, Владимир Демчишин вызывается в следственное Государственное бюро расследований на 10:00 19.11.2021", - говорится в сообщении.

Демчишина вызывают на допрос в ГБР по &quot;угольному делу&quot; Медведчука

Фото: повестка Демчишину

Напомним, на прошлой неделе Демчишину вручили подозрение в содействии террористическим организациям "Л/ДНР".

По данным следствия, он в декабре 2014 - феврале 2015 года назначил на должности госпредприятий на оккупированных территориях представителей террористических организаций "Л/ДНР". А также якобы заставил руководство "Центрэнерго" заключить несколько соглашений с ними, в тома числе на поставку угля на общую сумму более 3 млрд гривен.

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