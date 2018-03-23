Суд разрешил Савченко выйти из бокса для задержанных

Сегодня проходит рассмотрение дела по избранию меры пресечения Савченко

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвокатов о том, чтобы выпустить Надежду Савченко из бокса для задержанных. Об этом заявил судья Евгений Сидоров в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд посоветовавшись принял решение в судебном заседании для реализации права на защиту выпустить Надежду Савченко из стеклянной кабины. Вопрос подлежит положительному решению", - сказал судья.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева сегодня, 23 марта, начал рассмотрение дела в отношении депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов.

Отметим, Савченко инкриминируют сговор с целью насильственного свержения конституционного строя, захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку террористического акта, содействие террористической организации, незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.