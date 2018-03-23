Суд дозволив Савченко вийти з боксу для затриманих

Сьогодні відбувається розгляд справи про обрання запобіжного заходу Савченко

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання адвокатів про те, щоб випустити Надію Савченко із боксу для затриманих. Про це заявив суддя Євген Сидоров у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд порадившись ухвалив в судовому засіданні для реалізаціі права на захист

випустити Савченко Надію із скляної кабіни. Питання підлягає позитивному вирішенню", - сказав суддя.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва сьогодні, 23 березня, розпочав розгляд справи стосовно депутата Верховної ради України Надії Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів.

Зазначимо, Савченко інкримінують змову з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, підготовку до терористичного акту, сприяння терористичній організації, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.