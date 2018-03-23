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Суд розпочав розгляд справи Савченко

НовиниПолітика    23.03.2018 - 10:47
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Савченко почали обирати запобіжний захід

Шевченківський районний суд Києва сьогодні, 23 березня, розпочав розгляд справи стосовно депутата Верховної ради України Надії Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів, передає кореспондент РБК-Україна.

 

Шевченківський районний суд Києва розглядає питання щодо обрання запобіжного заходу Надії Савченко.

Опубліковано РБК-Украина 23 березень 2018 р.

 

Зазначимо, справу Савченко буде розглядати суддя Євген Сидоров, сторону обвинувачення представляє прокурор Олександр Банник. Савченко знаходиться в боксі для затриманих, у залі судового засідання присутні сестра Віра Савченко та її мати.

Під стіни суду прийшла група підтримки Савченко з плакатами "Надія є" і "Я за зміну політичної системи". Крім того, будівля суду під охорону взяли бійці Національної гвардії.

Нагадаємо, раніше в Генпрокуратурі розповіли, що інкримінують Савченко. Зокрема, їй інкримінують змову з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, підготовку до терористичного акту, сприяння терористичній організації, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.

 

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Темы: Справа Савченко    Теги: Надія Савченко, арешт, Суд
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