Суд розпочав розгляд справи Савченко

Савченко почали обирати запобіжний захід

Шевченківський районний суд Києва сьогодні, 23 березня, розпочав розгляд справи стосовно депутата Верховної ради України Надії Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів, передає кореспондент РБК-Україна.

Шевченківський районний суд Києва розглядає питання щодо обрання запобіжного заходу Надії Савченко. Опубліковано РБК-Украина 23 березень 2018 р.

Зазначимо, справу Савченко буде розглядати суддя Євген Сидоров, сторону обвинувачення представляє прокурор Олександр Банник. Савченко знаходиться в боксі для затриманих, у залі судового засідання присутні сестра Віра Савченко та її мати.

Під стіни суду прийшла група підтримки Савченко з плакатами "Надія є" і "Я за зміну політичної системи". Крім того, будівля суду під охорону взяли бійці Національної гвардії.

Нагадаємо, раніше в Генпрокуратурі розповіли, що інкримінують Савченко. Зокрема, їй інкримінують змову з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, підготовку до терористичного акту, сприяння терористичній організації, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.