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Суд разрешил Пучдемону избираться в Европарламент

Новости » Политика    06.05.2019 - 20:24
Суд разрешил Пучдемону избираться в Европарламент
Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com/KRLSPuigdemont)

Пучдемону и двум его соратникам разрешили принять участие в выборах

Бывшему лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону и двум его соратникам разрешили принять участие в выборах в Европейский парламент, которые пройдут 23 по 26 мая. Об этом сообщает DW.

Таким образом суд отменил решение испанской избирательной комиссии, которая ранее запретила Пучдемону и бывшим членам его правительства Тони Комино и Кларе Понсати баллотироваться в Европейский парламент.

Напомним, в конце апреля Пучдемона исключили из списков на выборах в Европарламент. В соответствии с испанским законодательством, на момент вступления в силу своего мандата евродепутат должен принести присягу в Мадриде, а в случае возвращения в Испанию Пучдемону и его соратникам, которые скрываются за рубежом, грозят задержание и судебный процесс.

Ранее Пучдемон подтвердил намерение участвовать в майских выборах в Европарламент от своей политической силы "Вместе за Каталонию". В частности, в марте официальный представитель правительства Каталонии Эльза Артади заявила, что Карлес Пучдемон возглавит список "Вместе за Каталонию" на предстоящих выборах в Европарламент (ЕП), которые состоятся в Испании 26 мая.

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Новости Украины выборыЕвропарламентКарлес Пучдемон
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