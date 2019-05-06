ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд дозволив Пучдемону обиратися в Європарламент

Новини » Політика    06.05.2019 - 20:24
Суд дозволив Пучдемону обиратися в Європарламент
Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com/KRLSPuigdemont)

Пучдемону і двом його соратникам дозволили взяти участь у виборах

Колишньому лідерові Каталонії Карлесу Пучдемону і двом його соратникам дозволили взяти участь у виборах в Європейський парламент, які відбудуться 23 по 26 травня. Про це повідомляє DW.

Таким чином суд скасував рішення іспанської виборчої комісії, яка раніше заборонила Пучдемону і колишнім членам його уряду Тоні Коміно і Кларі Понсати балотуватися в Європейський парламент.

Нагадаємо, в кінці квітня Пучдемона виключили зі списків на виборах в Європарламент. Згідно з іспанським законодавством, на момент вступу в силу свого мандата євродепутат повинен принести присягу в Мадриді, а в разі повернення в Іспанію Пучдемону і його соратникам, які переховуються за кордоном, загрожують затримання та судовий процес.

Раніше Пучдемон підтвердив намір брати участь у травневих виборах в Європарламент від своєї політичної сили "Разом за Каталонію". Зокрема, у березні офіційний представник уряду Каталонії Ельза Артади заявила, що Карлес Пучдемон очолить список "Разом за Каталонію" на майбутніх виборах в Європарламент (ЄП), які відбудуться в Іспанії 26 травня.

Соціологи оприлюднили портрети виборців Зеленського і Порошенка Соціологи назвали особливості голосування на президентських виборах
Новини України выборыЄвропарламентКарлес Пучдемон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся