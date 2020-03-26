Суд разрешил провести заочное следствие в отношении Вовка в деле "Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд предоставил разрешение на осуществление заочного досудебного расследования относительно экс-главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Волка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как отмечается, суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокурора САП и детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"26 марта 2020 года Высший антикоррупционный суд вынес определение о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, еще одного подозреваемого в деле "Роттердам+", который в настоящее время скрывается от правоохранительных органов", - говорится в сообщении

Напомним, ранее глава НАБУ Артем Сытник заявил, что принятая правительством 28 января 2020 года формула расчета цены на газ с привязкой к его стоимости на голландском газовом хабе TFF ("Амстердам+") является схожей с формулой определения цены на уголь "Роттердам+".

В свою очередь, Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по "Роттердам+", подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" со стороны ДТЭК Наталья Дригваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных заключения, которые подтвердили корректность формулы.

24 марта 2017 года НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам +". 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+", среди которых экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. На ходатайство НАБУ арестовать Волка суд ответил отказом.