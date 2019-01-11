Суд разрешил Насирову выезжать за пределы Киева и области

Фото: Роман Насиров (УНИАН)

Следующее судебное заседание по делу Насирова назначено на 23 января

Шевченковский районный суд Киева разрешил экс-главе Государственной фискальной службы Украины Романа Насирову выезжать за пределы Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Как сообщается, вчера, 10 января, состоялось судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению Насирова, а также руководителя одного из департаментов ГФС Украины.

"Прокурором САП заявлено ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подсудимых, которые по результатам рассмотрения были удовлетворены частично, за исключением обязанности не покидать пределы города Киева и Киевской области, которые суд решил не продлевать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заседания было объявлено 25 страниц обвинительного акта и по состоянию на 10 января прокуроры объявили 419 из 774 страниц обвинительного акта.

"Следующее судебное заседание назначено на 16 часов 23.01.2019 года", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, Насирова обвиняют в причастности к так называемой "газовой схеме Онищенко", в которой он принял ряд решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами. Данные решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов.

Напомним, ранее сообщалось, что летом 2018 года Шевченковский райсуд Киева оставил Насирова под залогом в 100 млн гривен. Кроме того, в сентябре 2018 года суд разрешил снять электронный браслет с Насирова.