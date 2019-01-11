Суд дозволив Насірову виїжджати за межі Києва та області

Фото: Роман Насіров (УНІАН)

Наступне судове засідання по справі Насірова призначено на 23 січня

Шевченківський районний суд Києва дозволив екс-главі Державної фіскальної служби України Роману Насірову виїжджати за межі Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Як повідомляється, вчора, 10 січня, відбулося судове засідання з розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні про обвинувачення Насірова, а також керівника одного з департаментів ДФС України.

"Прокурором САП заявлено клопотання про продовження строку дії обов’язків, покладених на підсудних, які за результатами розгляду були задоволені частково, за винятком обов’язку не залишати межі міста Києва та Київської області, що судом вирішено не продовжувати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході засідання було оголошено 25 сторінок обвинувального акту і станом на 10 січня прокурори оголосили 419 з 774 сторінок обвинувального акту.

"Наступне судове засідання призначено на 16 годину 23.01.2019 року", - йдеться у повідомленні.

Як писало РБК-Україна, Насірова звинувачують у причетності до так званої "газової схеми Онищенка", в якій він прийняв ряд рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами. Дані рішення приймались заднім числом і без узгодження з Міністерством фінансів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влітку 2018 року Шевченківський райсуд Києва залишив Насірова під заставою у 100 млн гривень. Крім того, у вересні 2018 року суд дозволив зняти електронний браслет з Насірова.