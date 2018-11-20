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Суд не разрешил Насирову выехать за границу

Новости » Политика    20.11.2018 - 17:05
Суд не разрешил Насирову выехать за границу
Фото: Роман Насиров (УНИАН)

Суд также отказался уменьшить размер залога для экс-главы ГФС

Шевченковский районный суд города Киева во время заседания 20 ноября продлил срок действия обязанностей, возложенных на бывшего главу Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Романа Насирова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как отмечается, сегодня состоялось очередное судебное заседание по сути по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-председателя ГФС Украины, а также руководителя департамента ГФС Украины.

"Прокурорами САП подано ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подсудимых, по результатам рассмотрения которых судом продлен срок действия обязанностей, возложенных на Насирова Р.М. и частично продлен срок действия обязанностей Новикова В.К., кроме обязанности сдать документы, дающие право на выезд за границу", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что суд оставил без удовлетворения ходатайство стороны защиты об уменьшении размера залога для Насирова и предоставлении ему разрешения на выезд заграницу.

Следующее судебное заседание назначили на 12:00 10 декабря.

Напомним, 28 сентября Шевченковский районный суд снял электронный браслет с Насирова.

Ранее Роман Насиров заявил, что хочет, чтобы его дело первым рассматривали в новом Высшем антикоррупционном суде (ВАКС)

 

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Новости Украины ГФСРоман Насиров
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