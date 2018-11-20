Суд не дозволив Насірову виїхати за кордон

Фото: Роман Насіров (УНІАН)

Суд також відмовився зменшити розмір застави для екс-голови ДФС

Шевченківський районний суд міста Києва під час засідання 20 листопада продовжив строк дії обов’язків покладених на колишнього голову Державної фіскальної служби України (ДФС) Романа Насірова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як зазначається, сьогодні відбулося чергове судове засідання по суті з розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні про обвинувачення екс-голови ДФС України, а також керівника Департаменту ДФС України.

"Прокурорами САП подано клопотання про продовження строку дії обов’язків, покладених на підсудних, за результатами розгляду яких судом продовжено строк дії обов’язків покладених на Насірова Р.М. та частково продовжено строк дії обов’язків Новікова В.К., за виключенням обов’язку здати документи, що дають право на виїзд закордон", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що судом залишено без задоволення клопотання сторони захисту про зменшення розміру застави для Насірова та надання йому дозволу на виїзд закордон.

Наступне судове засідання призначили на 12:00 10 грудня.

Нагадаємо, 28 вересня Шевченківський районний суд зняв електронний браслет з Насірова.

Раніше Роман Насіров заявляляв, що хоче, щоб його справу першою розглядали в новому Вищому антикорупційному суді (ВАКС),