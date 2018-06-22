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Насиров требует передать его дело на рассмотрение ВАКС

НовостиПолитика    22.06.2018 - 15:44
Фото: Роман Насиров (РБК-Украина)
Фото: Роман Насиров (РБК-Украина)

Насиров уверен, что работу ВАКС нужно начать немедленно

Бывший председатель Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров хочет, чтобы его дело первым рассматривали в новом Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), работу которого нужно начать немедленно. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Дискуссию о целесообразности запуска Антикоррупционного суда надо давно завершать: АКС должен немедленно начать работу, поскольку на то есть воля людей. Более того, я считаю было бы хорошо, чтобы моя надуманная, политизированная дело слушалось там, и первой", - отмечает Насиров.

Он добавил, что не боится рассмотрения своего дела в суде, где на судей не будут давить.

"Как человек невиновен, непременно выиграю этот процесс, но победа именно в Антикоррупционном суде придаст мне дополнительных моральных и политических дивидендов. Ведь приговор нового, прозрачного в Украине суда обществом не будет поддаваться сомнению", - считает экс-глава ГФС.

Напомним, 7 июня Верховная рада приняла закон "О Высшем антикоррупционном суде". Президентский законопроект во втором чтении и в целом поддержали 315 народных депутатов. За закон проголосовали большинство фракций и депутатских групп за исключением "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии Олега Ляшко". 

Однако позже в подписанном и опубликованном законе обнаружили норму о том, что приговоры по уголовным делам, которые уже направлены в суды первой инстанции, не подлежат пересмотру в апелляционной палате ВАКС. Апелляционные жалобы по этим делам должны рассматривать апелляционные суды, даже если Высший антикоррупционный суд к тому времени уже заработает.

Фактически, как пишут СМИ, эта правка выводит из рассмотрения ВАКС все нынешние резонансные дела в отношении подозреваемых в коррупции бывших и действующих высокопоставленных должностных лиц: экс-главы ГФС Романа Насирова, экс-депутата Николая Мартыненко, фигурантов "газового дела", включая беглого депутата Александра Онищенко, "янтарных депутатов" Борислава Розенблата и Максима Полякова, мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителей и т.д.

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Теги публикации: ГФС, Роман Насиров, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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